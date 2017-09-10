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В Лондоне прошел многотысячный марш противников Brexit

Воскресенье, 10 сентября 2017, 10:52
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В центре Лондона состоялось многотысячное шествие противников выхода Британии из ЕС.

Об этом сообщает BBC.

Участники "Марша за Европу" прошли по центру Лондона, завершив акцию митингом на площади перед парламентом.

Акция была приурочена к понедельничному голосованию депутатов за законопроект, который должен отменить верховенство законов ЕС в Британии.

 

Многие участники акции были одеты в синее и желтое, держали в руках флаги Евросоюза. Немало людей держали плакаты с надписями Exit from Brexit (выход из Brexit).

По оценкам организаторов, в акции приняли участие от 10 до 15 тысяч человек в начале, количество демонстрантов возросло до 50 тысяч по ходу марша. Полиция не предоставила данных о количестве участников.

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