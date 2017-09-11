Парламент Британии проведет первое голосование за законопроект о Brexit

Понедельник, 11 сентября 2017, 08:58

Парламент Великобритании в понедельник проведет первое голосование относительно законопроекта, предусматривающего завершение членства страны в ЕС.

Об этом сообщает ВВС.

Законопроект, который британское правительство ранее называло "Великим законом об отказе", отменяет Закон Европейских Сообществ от 1972 года, который ввел Британию в тогдашнее Европейское экономическое сообщество.

Это следующий шаг в процессе Brexit после того, как премьер-министр Тереза ​​Мэй официально сообщила Брюссель о выходе из Британии в марте.

Документ также заменяет все существующие законы ЕС на внутреннее законодательство, чтобы обеспечить отсутствие пробелов в законодательстве в день Brexit.

Британские министры говорят, что этот процесс обеспечит плавный выход из ЕС и позволит избежать "края неопределенности".

Но критики говорят, что министры также предоставляют себе широкие полномочия изменять законы без полной парламентской проверки.

Лейбористы уже заявили, что не поддержат законопроект, утверждая, что правительство через этот документ "захватывает власть".

Ожидается, что депутаты также проголосуют за расписание обсуждения каждого раздела законопроекта.

Напомним, 10 сентября в центре Лондона прошло многотысячное шествие противников выхода Британии из ЕС.