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Учения "Запад-2017" направлены на провоцирование Запада – глава Минобороны Британии

Понедельник, 11 сентября 2017, 10:56
Версия для печати Комментарии

Россия испытывает Запад, проводя крупнейшие за последние четыре года военные игры у восточного фланга НАТО.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, сообщает Bloomberg.

"Они (учения) призваны спровоцировать нас, они предназначены для проверки нашей обороны, и поэтому мы должны быть сильными", - заявил Фэллон.

Он также повторил оценку ряда других западных чиновников, что в учениях "Запад-2017" примут участие "более 100 тысяч российских и белорусских военных на границах НАТО".

"Россия испытывает нас при каждой возможности. Мы видим более агрессивную Россию. Мы должны с этим справиться", - добавил министр.

Россия заявила, что около 13 000 военнослужащих из России и Беларуси и почти 700 единиц военной техники будут использованы в учениях, которые пройдут 14-20 сентября в Беларуси, на Балтийском море, в западной России и Калининграде.

В России также заявили, что учения носят "оборонительный характер".

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