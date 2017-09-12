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Google подала апелляцию в Суд ЕС решения о штрафе в 2,42 млрд евро

Вторник, 12 сентября 2017, 08:48
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Компания Google подала апелляцию в Суд Европейского союза на решение Еврокомиссии о штрафе в размере 2,42 миллиарда евро.

Об этом сообщает EUobserver.

Еврокомиссия в июне оштрафовала американскую интернет-компанию за то, что Google злоупотребляла своим положением, отдавая предпочтение собственному сервису сравнения покупок.

Компания должна была в течение 90 дней прекратить такие действия или оплатить штрафные санкции в размере до 5% от среднесуточного оборота компании Alphabet, головной компании Google.

Компания Google проходит также в двух других антимонопольных делах Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что интернет-гиганту Google грозит до 1 млрд евро антимонопольных штрафов от Европейской комиссии.

В прошлом году компанию обвинили в использовании доминирующей мобильной операционной системы Android, чтобы вытеснить конкурентов.

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