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Послам стран ЕС разъяснят положения о языке обучения в законе об образовании

Вторник, 12 сентября 2017, 11:32
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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру иностранных дел Павлу Климкину и министру образования и науки Лилии Гриневич разъяснить послам стран Европейского Союза положения о языке обучения в новом законе "Об образовании".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Закон "Об образовании" как раз предоставляет возможности обеспечить нормальный доступ к языкам национальных меньшинств, а с другой стороны, предоставляет возможности для развития нашего родного украинского языка", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что Украина - демократическая страна, которая уважает права национальных меньшинств.

"Вчера я дал поручение министру иностранных дел, министру образования, обратился с просьбой, чтобы в этой встрече принял участие исполняющий обязанности председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, чтобы они вместе собрались, провели встречу с послами стран Европейского Союза и абсолютно полностью объяснили детали закона, как механизм будет работать", - сказал Гройсман.

Как известно, 5 сентября Верховная рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Ранее глава МИД Павел Климкин отреагировал на критику соседних стран в адрес принятого закона "Об образовании", заверив, что Украина гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств.

На прошлой неделе МИД Венгрии раскритиковал принятый украинским парламентом закон об образовании, отметив, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Румыния и Польша также заявили о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину отказаться от "несправедливого закона об образовании".

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