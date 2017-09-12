В ЕС напомнили об условиях, необходимых для получения 600 млн евро помощи

Украина потеряет третий транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро, если не отменит мораторий на экспорт леса-кругляка.
Об этом в интервью "Сегодня" заявил глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.
"Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 млн евро - третий транш макрофинансовой помощи - будет потеряно. Решение будет принято до конца этого года, это означает, вы должны получить деньги в начале 2018", - заявил он.
Посол напомнил, что во время саммита Украина-ЕС в июле президент Петр Порошенко лично пообещал принять необходимые меры и заверил, что запрет на экспорт этой древесины будет отменен как можно быстрее.
"Со своей стороны, мы пообещали украинским коллегам помочь это сделать. Например, можем помочь провести коммуникационную кампанию: объяснить, что отмена запрета на пользу Украине и заверить, что это не приведет к экологической катастрофе", - отметил Мингарелли.
Он добавил, что ЕС готов работать с Украиной, но со стороны Украины необходима политическая воля.
"От правительства и от Рады зависит снятие этого ограничения, которое является нарушением обязательств Украины перед ВТО и ЗСТ", - пояснил глава Представительства ЕС.
Он напомнил, что кроме требования отменить мораторий на экспорт древесины, до сих пор шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией, социальных выплат для переселенцев, а также в области торговки и энергетики так и не были выполнены Украиной.
"Если так и останется - вы не получите деньги", - отметил Мингарелли.