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В ЕС напомнили об условиях, необходимых для получения 600 млн евро помощи

Вторник, 12 сентября 2017, 13:31
Версия для печати Комментарии

Украина потеряет третий транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро, если не отменит мораторий на экспорт леса-кругляка.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

"Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 млн евро - третий транш макрофинансовой помощи - будет потеряно. Решение будет принято до конца этого года, это означает, вы должны получить деньги в начале 2018", - заявил он.

Посол напомнил, что во время саммита Украина-ЕС в июле президент Петр Порошенко лично пообещал принять необходимые меры и заверил, что запрет на экспорт этой древесины будет отменен как можно быстрее.

"Со своей стороны, мы пообещали украинским коллегам помочь это сделать. Например, можем помочь провести коммуникационную кампанию: объяснить, что отмена запрета на пользу Украине и заверить, что это не приведет к экологической катастрофе", - отметил Мингарелли.

Он добавил, что ЕС готов работать с Украиной, но со стороны Украины необходима политическая воля.

"От правительства и от Рады зависит снятие этого ограничения, которое является нарушением обязательств Украины перед ВТО и ЗСТ", - пояснил глава Представительства ЕС.

Он напомнил, что кроме требования отменить мораторий на экспорт древесины, до сих пор шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией, социальных выплат для переселенцев, а также в области торговки и энергетики так и не были выполнены Украиной.

"Если так и останется - вы не получите деньги", - отметил Мингарелли.

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