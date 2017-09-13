Юнкер объявит в Европарламенте свое видение ЕС после Brexit

Среда, 13 сентября 2017, 08:01

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду выступит с ежегодным обращением в Европарламенте и объявит повестку дня для двух последних лет своего мандата.

Об этом сообщает Reuters.

Президентский срок Юнкера закончится вскоре после того, как Великобритания выйдет из ЕС в марте 2019 года.

Чиновники в Брюсселе отмечают, что Юнкер хочет призвать ЕС воспользоваться возможностью усиления интеграции и преимуществами Brexit.

Ожидается, что Юнкер озвучит свои аргументы для того, чтобы ЕС согласовал новые соглашения о свободной торговле с рядом стран. Подобные переговоры уже идут с Японией, на очереди Австралия, Новая Зеландия и страны Южной Америки.

В то же время Юнкер, вероятно, выступит за более жесткую линию ЕС с Китаем на фоне обвинений в занижении цен, и за более тщательное изучение будущих инвестиций в стратегические европейские активы со стороны государственный компаний.

Юнкер также может предложить идеи об усилении сотрудничества стран еврозоны с рядом стран ЕС, которые не используют евро, особенно в Восточной Европе.