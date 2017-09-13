В Еврокомиссии признали, что проигрывают пиар-соревнования с РФ на Балканах

Среда, 13 сентября 2017, 12:49

Россия провела в отдельных балканских странах успешную информационную кампанию, нацеленную на нивелирование помощи ЕС.

Об этом заявила на пресс-конференции в Киеве заместитель гендиректора директората NEAR (соседство и расширение ЕС) Катарина Матернова, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Этот пример она привела для иллюстрации коммуникационных недостатков в работе ЕК.

"Мы на Балканах сделали даже не в десятки, а в сотни раз больше чем Россия, но (в отдельных странах) 76% населения убеждено, что Россия - их главный донор", - заявила она.

"Нам (Европейскому союзу) необходимо преодолевать системные проблемы в коммуникации", - добавила представитель ЕК.

По ее словам, в Брюсселе просматривают также подходы к публичности своей помощи Украине, которая временами также остается незаметной для широкой общественности.