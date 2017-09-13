Найти
АКТУАЛЬНО

Еврокомиссия определила пять приоритетов ЕС на следующий год

Путин предлагал Трампу забыть прошлое, включая агрессию РФ в Украине – СМИ

Юнкер: пришло время принять Румынию и Болгарию в Шенген

С острова Сен-Мартен после урагана "Ирма" эвакуировали двух граждан Украины

Верховный суд США разрешил Трампу блокировать въезд беженцев в страну

Столкновения на акции протеста в Париже: полиция применила слезоточивый газ

Референдум в Каталонии: полиции приказали изымать избирательные урны






В Еврокомиссии признали, что проигрывают пиар-соревнования с РФ на Балканах

Среда, 13 сентября 2017, 12:49
Версия для печати Комментарии

Россия провела в отдельных балканских странах успешную информационную кампанию, нацеленную на нивелирование помощи ЕС.

Об этом заявила на пресс-конференции в Киеве заместитель гендиректора директората NEAR (соседство и расширение ЕС) Катарина Матернова, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Этот пример она привела для иллюстрации коммуникационных недостатков в работе ЕК.

"Мы на Балканах сделали даже не в десятки, а в сотни раз больше чем Россия, но (в отдельных странах) 76% населения убеждено, что Россия - их главный донор", - заявила она.

"Нам (Европейскому союзу) необходимо преодолевать системные проблемы в коммуникации", - добавила представитель ЕК.

По ее словам, в Брюсселе просматривают также подходы к публичности своей помощи Украине, которая временами также остается незаметной для широкой общественности.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:19
Террористы планировали атаки на гей-клубы Парижа - МВД Франции
13:08
Право экспорта пищевой продукции в ЕС получили еще 4 предприятия Украины
12:49
Министр транспорта Германии призвал пилотов Air Berlin выйти на работу
12:49
В Еврокомиссии признали, что проигрывают пиар-соревнования с РФ на Балканах
12:43
В ЕС ожидают больше информации от Киева и Москвы по миротворцам ООН
12:33
Еврокомиссия определила пять приоритетов ЕС на следующий год
12:22
В пятницу послам стран ЕС разъяснят положения нового закона об образовании
12:18
США хотят зарегистрировать российскую RT как "иностранного агента" - СМИ
12:09
Канада призвала Киев профинансировать общественное вещание в полном объеме
11:59
Путин предлагал Трампу забыть прошлое, включая агрессию РФ в Украине – СМИ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Оксана Митрофанова, Жюльен Плюшар, для Европейской правды

Макрон над пропастью: почему падает рейтинг нового президента Франции

Уменьшение финансирования обороны, отставка начальника генштаба, сокращение выплат помощи на оплату жилья, позор депутатов большинства при голосовании за антикоррупционный закон в парламенте – вот тучи, затмившие образ нового президента Франции (укр.)

Дмитрий Шульга, для Европейской правды

Почти членство в ЕС: что планирует Порошенко и что еще может сделать Украина

Итак, какие новые задачи предлагает президент после безвиза и вступления в силу Соглашения об ассоциации? Порошенко назвал пять приоритетов. Что ж, давайте проанализируем, что в этих инициативах действительно нового и какие из предложений являются целесообразными...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  