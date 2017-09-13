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Право экспорта пищевой продукции в ЕС получили еще 4 предприятия Украины

Среда, 13 сентября 2017, 13:08
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Еще четыре украинские предприятия по производству пищевых продуктов животного происхождения получили право экспорта на рынок Европейского Союза.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным Госслужбы, 12 сентября 2017 еще 4 предприятия Украины получили право экспорта на рынок ЕС: по одному по производству яйца пищевого и молока и молокопродуктов и два - рыбы и рыбной продукции.

Теперь в страны ЕС имеют право экспорта 286 украинских предприятий, в том числе 106 производителей пищевых продуктов, в частности, производители мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.

Также в ЕС могут экспортировать свои товары 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корм для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения.

Напомним, украинский экспорт в ЕС в первом полугодии 2017 вырос на 26,1%, составив $ 8.2 млрд.

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