В Германии возмущены приговором Чийгозу: РФ должна восстановить права крымских татар

Среда, 13 сентября 2017, 14:27

Осуждение заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза к восьми годам заключения свидетельствует о дальнейшем свертывание прав крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека федерального правительства Германии Бербель Кофлер, размещенном на сайте немецкого МИД.

"Я возмущена осуждением заместителя председателя Меджлиса крымских татар так называемым "Верховным судом" аннексированного Россией Крыма к длительному сроку лишения свободы", - заявила Кофлер.

По ее словам, судебное решение демонстрирует дальнейшее усиление свертывания прав крымских татар на полуострове с момента его аннексии Россией.

"Ахтем Чийгоз выступал в защиту территориальной целостности Украины. Нельзя допустить, чтобы людей арестовывали и осуждали, потому что они выражают свое политическое мнение", - отметила Кофлер.

Она подчеркивает, что это противоречит всем принципам верховенства права, в частности Международному пакту о гражданских и политических правах, который Россия также ратифицировала.

Кофлер указала на решение Международного суда ООН, который обязал Россию прекратить дискриминацию национальных меньшинств.

"Права крымских татар необходимо немедленно восстановить, международные стандарты в области прав человека должны быть соблюдены в полном объеме. К этому Россию прямо призвал Международный суд", - отметила уполномоченная по правам человека.

Напомним, в Совете Европы считают, что приговор Чийгозу противоречит обязательствам России по Европейской конвенции о правах человека.

Евросоюз требует освободить заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа как незаконно осужденного.

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания утверждают, что оккупанты Крыма незаконно осудили Чийгоза.

Как известно, 11 сентября российский суд в Крыму присудил одному из лидеров крымских татар Ахтему Чийгозу 8 лет колонии строгого режима.