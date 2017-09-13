Найти
АКТУАЛЬНО

В ЕП подписали решение о предоставлении Украине торговых преференций

Ведущая спортивная газета Италии обозначила Крым территорией РФ

Порошенко назначил дипломата-натовца главой Службы внешней разведки

Юнкер предлагает создать новую должность – президента ЕС

Еврокомиссия определила пять приоритетов ЕС на следующий год

Путин предлагал Трампу забыть прошлое, включая агрессию РФ в Украине – СМИ

Юнкер: пришло время принять Румынию и Болгарию в Шенген






ООН: с 2014 года Россия потеряла из-за санкций $55 млрд

Среда, 13 сентября 2017, 18:56
Версия для печати Комментарии

Российская экономика потеряла $55 млрд в результате действия санкций Запада, введенных против РФ в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Такие данные в среду представил спецдокладчик ООН Идрис Джазаири, сообщает испанское агентство EFE.

Российская экономика с 2014 года, когда после присоединения Крыма и ухудшения ситуации на востоке Украины началось введения санкций, потеряла $55 млрд, говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что антироссийские санкции стоят странам, которые их ввели, $3,2 млрд ежемесячно. В документе говорится, при этом основное бремя потерь ложится на страны ЕС.

Сообщается, что Джазаири провел большое исследование и осуществил визит в Россию прошлого апреля. Поэтому в своем докладе он сделал вывод, что санкции следует начинать постепенно снимать, начиная с тех, которые повлияли на население.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:26
Новое пересечение границы с Польшей могут построить без пешеходной линии, виновата Украина
18:56
ООН: с 2014 года Россия потеряла из-за санкций $55 млрд
18:51
Нидерланды впервые лишили гражданства четырех джихадистов
18:25
Король Испании раскритиковал референдум о независимости Каталонии
18:24
Польская оппозиция требует отстранить министра обороны
17:58
Послы стран G7 вновь призвали Раду принять пенсионную реформу без задержек
17:36
Европарламент призвал расследовать отмывание денег Азербайджаном
17:02
Во Франции могут запретить мобильные телефоны в школах
16:57
В Германии работу выставки ветроэнергетики остановили из-за сильного ветра
16:37
фото
В Польше перевернулся грузовик с американскими военными
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Якуб Логинов, Port Europa; Сергей Сидоренко

Четыре слова, блокирующие границу: как Киев перекрывает пешеходный путь в Польшу

Нескольких лет украинскому правительству оказалось мало, чтобы добавить в соглашение о новом пункте пропуска всего четыре слова. И если Киев не заставить шевелиться в ближайшие дни, пешеходный пункт пропуска так и не будет построен...

Оксана Митрофанова, Жюльен Плюшар, для Европейской правды

Макрон над пропастью: почему падает рейтинг нового президента Франции

Уменьшение финансирования обороны, отставка начальника генштаба, сокращение выплат помощи на оплату жилья, позор депутатов большинства при голосовании за антикоррупционный закон в парламенте – вот тучи, затмившие образ нового президента Франции (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  