Власти Испании закрыли сайт референдума о независимости Каталонии

Четверг, 14 сентября 2017, 09:12

Власти Испании закрыли в среду вечером официальный сайт референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября.

Об этом сообщает издание La Razon.

Правоохранительные органы исполнили решение суда Барселоны, который расследует подготовку к референдуму, который в Мадриде считают незаконным.

Впрочем, власти Каталонии через некоторое время открыли сайт о референдуме уже на другом домене.

Глава региона Карлес Пучдемон в Twitter разместил адрес новой страницы и написал: "Веб-сайт референдума доступен с другого адреса. Войти через эту ссылку ref1oct.cat".

La web del referèndum està disponible des d'una altra adreça. Entreu a través d'aquest enllaç https://t.co/O279Tkez7l — Carles Puigdemont (@KRLS) 13 вересня 2017 р.

Напомним, парламент Каталонии 6 сентября одобрил референдум о независимости, который запланировали на 1 октября.

Конституционный суд Испании приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о проведении референдума.

Суд также приостановил действие принятого на прошлой неделе региональным парламентом Каталонии закона о порядке отделения региона.

Прокуратура Испании заявила о подготовке исков к региональному правительству и парламенту Каталонии.

Государственная прокуратура Испании проводит расследование в отношении 700 каталонских мэров из-за референдума о независимости.