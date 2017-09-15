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Двойной теракт в Ираке: число жертв возросло до 74

Пятница, 15 сентября 2017, 08:11
Версия для печати Комментарии

Число жертв двойного теракта на юге Ирака, произошедшего 14 сентября, увеличилось до 74 человек, десятки людей оказались в больницах.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на одного из руководителей местной медицинской службы.

Нападения в южной провинции Ди-Кар в четверг начались с атаки боевиков, открывших огонь в ресторане на трассе, соединяющей столицу Багдад с южными провинциями.

Вскоре после этого машина со взрывчаткой врезалась в полицейский блокпост неподалеку.

"Сегодня погибли 74 человека, еще 93 получили ранения", - сказал Абдель Хасейн аль-Джабри, заместитель начальника управления здравоохранения провинции.

Губернатор провинции сообщил, что большинство погибших, вероятно, были иранскими гражданами, которые находились в ресторане. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".

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