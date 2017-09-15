В метро Лондона произошел взрыв, несколько человек получили ожоги

Пятница, 15 сентября 2017, 11:02

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В Лондоне на станции метро "Parsons Green" произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ожоги.

Об этом сообщает Metro.

По предварительной информации, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона.

Несколько человек получили ожоги лица, у них обгорели волосы. Информации о погибших не поступало.

Полиция не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.

"Мы знаем об инциденте на станции Parsons Green. Офицеры находятся на месте. Больше информации будет предоставлено, как только это станет возможным", - говорится в сообщении полиции в Twitter.