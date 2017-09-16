Правительство включило создания агентства по поддержке экспорта в проект госбюджета-2018

Суббота, 16 сентября 2017, 12:04

В проекте государственного бюджета на 2018 год, одобренного Кабинетом министров, заложено создание государственного агентства по поддержке экспорта.

Об этом "ЕвроПравде" сообщил источник в правительстве.

"Агентство должно заниматься страхованием и перестрахованием экспортных рисков. А уже потом, при соответствующем увеличении финансирования, можно надеяться, что его задачи расширятся и на кредитование экспортеров", - отметил чиновник.

Стоит отметить, что в утвержденном документе на финансирование агентства в 2018 году планируется выделить 200 млн гривен. Это почти вдвое меньше, чем предлагало Минэкономразвития - 354 млн гривен.

"Есть надежда, что эта сумма будет увеличена при обсуждении госбюджета в Раде", - добавляет собеседник "ЕвроПравды".

Напомним, что создание экспортного агентства на протяжении последних лет объявляли одним из приоритетов правительственной деятельности. Его создание было запланировано на этот год, однако эти расходы были исключены при принятии госбюджета-2017 еще на этапе его утверждения правительством.