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Экс-президент Польши видит угрозу ухудшения отношений с Украиной

Суббота, 16 сентября 2017, 12:42
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Из-за нехватки экспертных дискуссий между Польшей и Украиной, а также из-за подъема национализма отношения Украины и Польши могут существенно ухудшиться.

Об этом во время форума Ялтинской европейской стратегии заявил экс-президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы видим сейчас подъем национализма не только в Польше, но и в Европе в целом. Но меня беспокоит, что это может стать угрозой для хороших отношений с Украиной. Мы страдаем из-за отсутствия полноценного диалога на различных уровнях - от политиков и экспертов - до общества. И поэтому, что меня очень беспокоит, отношения наших стран могут пойти худшим путем", - заявил экс-президент Польши.

Читайте также о нынешнем состоянии украинско-польских отношений в интервью "Европейской правды": "Спикер Сената Польши: У нас нет ничего антиукраинского".

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