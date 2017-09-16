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Вице-премьер: европейские граждане поддерживают членство Украины в НАТО

Суббота, 16 сентября 2017, 12:44
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что европейские власти противоречит воле собственных граждан, не поддерживая членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом она заявила в выступлении на конференции Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Климпуш-Цинцадзе сослалась на социологическое исследование, проведенное накануне встречи YES в ряде европейских стран (включая Францию ​​и Германию), которое показало поддержку членства Украины в НАТО. Почти половина опрошенных граждан ЕС высказались за вступление Украины в ЕС.

"Цифры важны: 48% опрошенных поддерживают членство Украины в ЕС, 58% - поддерживают членство в НАТО", - сообщила она

"Похоже, что власти европейских стран не следуют пожеланиям своих граждан", - подчеркнула вице-премьер.

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