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Взрыв в лондонском метро: задержан 18-летний подозреваемый

Суббота, 16 сентября 2017, 12:59
Версия для печати Комментарии

В связи с пятничным терактом в лондонском метрополитене задержан 18-летний подозреваемый.

Об этом сообщает BBC.

Его задержали в субботу в портовом городе Дувр, что в английском графстве Кент.

Мужчину арестовали по подозрению в терроризме, сейчас он содержится в местном отделении полиции.

Напомним, в пятницу в Лондоне на станции метро Parsons Green произошел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, который оставили в сумке у дверей вагона.

Стало известно, что сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 29 человек.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Полиция Лондона сообщила, что расследует инцидент как теракт. В Британии объявили высший уровень террористической угрозы.

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