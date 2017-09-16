Взрыв в лондонском метро: задержан 18-летний подозреваемый

В связи с пятничным терактом в лондонском метрополитене задержан 18-летний подозреваемый.
Об этом сообщает BBC.
Его задержали в субботу в портовом городе Дувр, что в английском графстве Кент.
Мужчину арестовали по подозрению в терроризме, сейчас он содержится в местном отделении полиции.
Напомним, в пятницу в Лондоне на станции метро Parsons Green произошел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, который оставили в сумке у дверей вагона.
Стало известно, что сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 29 человек.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Полиция Лондона сообщила, что расследует инцидент как теракт. В Британии объявили высший уровень террористической угрозы.