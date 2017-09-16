Отдельные страны ЕС отказываются от того, что уже есть в ассоциации - вице-премьер

Суббота, 16 сентября 2017, 13:08

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что в ЕС делают попытки отказаться от тех формул, которые записаны в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом она заявила в выступлении на конференции Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Вице-премьер выразила удивление тем, что ЕС не хочет официально подтверждать формулировки относительно того, что Украина определила свой геополитический выбор.

"Украина сегодня видит, что некоторые страны прячутся от того, что есть в тексте Соглашения об ассоциации – я об упоминании относительно европейского выбора Украины", - заявила она.

Климпуш-Цинцадзе также подчеркнула, что Украина, по ее мнению, имеет европейскую перспективу в соответствии с положениями договора ЕС.

Как известно, саммит Украина-ЕС состоялся без итогового заявления из-за того, что Нидерланды заблокировали упоминание о европейском выборе в этом документе (детали – в статье "Бесперспективный саммит: как Евросоюз заблокировал европейскую мечту Украины").

Также вице-премьер подчеркнула, что поддержка членства Украины среди граждан ЕС выше, чем поддержка членства балканских стран, однако политика руководства ЕС является противоположной: "ЕС готов к принятию этого региона. Одновременно, в перспективе членства отказывают стране, относительно которой поддержка такого членства является гораздо большей".