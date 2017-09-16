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Климкин: критика языкового закона - критика трактовок и иллюзий

Суббота, 16 сентября 2017, 15:24
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Украина никоим образом не нарушает прав национальных меньшинств в новой редакции закона об образовании, критика же этого закона со стороны ряда стран связана с "политическими моментами".

Такое заявление во время форума Ялтинской Европейской Стратегии сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Нынешняя критика - это критика не самого закона, а его трактовок и иллюзий. Мы никоим образом не нарушили своих обязательств и готовы доказывать эту позицию. Мы уже неоднократно доносили свое мнение нашим партнерам, и Венгрии, и Румынии, сейчас к ним еще присоединилась Болгария, и другим - языковым законом мы не забираем время обучения на языках меньшинств. Наоборот - мы только добавляем преподавания на украинском языке", - пояснил министр.

"Мы последовательны в защите прав меньшинств, которые являются нашими гражданами. Но одновременно мы должны способствовать, чтобы эти школьники впоследствии смогли вступить в институты и сделать карьеру, подчеркну, именно в Украине. Нас обвиняют - мы убираем преподавания биологии на языках меньшинств. Это не так, но одновременно выпускники должны знать эту терминологию на украинском", - добавил Климкин.

"На последней встрече министров иностранных дел я донес эту позицию своим коллегам. Мы готовы к дискуссиям, посмотрим, готовы ли наши партнеры к ней. Ведь часто эти опасения были вызваны недоразумением, а иногда и некоторыми политическими моментами", - резюмировал министр.

Как известно, Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Закон раскритиковали Румыния, Польша, Болгария, Молдова, Россия, а особенно остро - Венгрия.

Ранее глава МИД Павел Климкин уверял, что Украина гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств.

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