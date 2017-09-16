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Сотни каталонских мэров вышли в поддержку референдума о независимости

Суббота, 16 сентября 2017, 17:19
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Более 700 каталонских мэров вышли в субботу на демонстрацію в Барселоне, чтобы засвидетельствовать свою поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании.

Об этом сообщает Associated Press.

Сотни мэров, которые поддерживают признан незаконным в судебном порядке референдум 1 октября, вышли на демонстрацию вместе с главой Каталонии Карлесом Пучдемоном и мэром Барселоны Адой Колао.

Пучдемон поблагодарил их за то, что они не отступили, и настоял на том, что большинство каталонцев несмотря на запрет намерены принять участие в плебисците.

 

Центральное правительство в Мадриде настаивает, что местные муниципалитеты не могут использовать для голосования общественные здания. Против сотен мэров начали расследование.

Напомним, парламент Каталонии 6 сентября одобрил референдум о независимости, который запланировали на 1 октября.

Конституционный суд Испании 7 сентября приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о проведении референдума.

Суд также приостановил действие принятого на прошлой неделе региональным парламентом Каталонии закона о порядке отделения региона.

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