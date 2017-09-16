Волкер опроверг аргументы против предоставления Украине оружия США

Суббота, 16 сентября 2017, 19:23

Спецпредставитель США по вопросу Украина Курт Волкер не считает логичными аргументы против предоставления Украине высокоточного американской летальной оружия, которые звучат в информационном пространстве.

Об этом он заявил в комментарии журналистам на полях конференции Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как известно, противники предоставления такого оружия считают, что это сделает Россию более агрессивной.

"Но Россия уже вторглась в Украину, продолжается российская оккупация (украинской) территории, уже идет война. И сейчас надо остановить конфликт, восстановить суверенитет Украины на всей территории ", - отметил он.

"Говорить, что конфликт от этого может распространиться - не конструктивный подход", - настаивает спецпредставитель США.

Он также процитировал руководителя Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что "каждая страна имеет право на самозащиту" и "оборонительное оружие не угрожает никому, кроме того, кто является агрессором". "Украина должна иметь лучшее оружие для защиты", - добавил он.

В то же время, Волкер не стал прогнозировать, когда такое оружие может быть предоставлено.