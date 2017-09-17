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МИД Турции вызвал посла Германии из-за митинга курдов в Кельне

Воскресенье, 17 сентября 2017, 10:42
Версия для печати Комментарии

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии в Анкаре из-за многотысячного митинга курдов в Кельне.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В субботу, 16 сентября, более 10 000 человек собрались в западногерманском городе в поддержку референдума о независимости в Ираке.

Кроме того, курдские демонстранты призвали освободить Абдулла Оджалана, заключенного лидера запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Сообщается, что Анкара вызвала немецкого посла Мартина Эрдмана, чтобы выразить беспокойство по поводу того, что они назвали "военным митингом".

Митинг прошел в рамках культурного фестиваля, организованного Демократическим социальным центром для курдов в Германии.

Ранее сообщалось, что курдский регион Ирака планирует 25 сентября провести референдум о независимости.

Сейчас Иракский Курдистан де-факто является полунезависимым. По новой конституции Ирака он имеет статус широкой автономии.

Как известно, Турция считает, что планы лидеров автономного курдского региона в Ираке провести референдум о независимости могут привести к гражданской войне.

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