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В Британии задержали еще одного подозреваемого в связи с терактом в метро

Воскресенье, 17 сентября 2017, 11:25
Версия для печати Комментарии

В Британии задержали второго подозреваемого в рамках расследования теракта на станции метро Parsons Green в Лондоне.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление полиции Лондона.

В отделе по борьбе с терроризмом сообщили, что 21-летний мужчина был задержан в западном районе Хаунслоу в субботу в 11.00 вечера (по местному времени).

Подозреваемый был доставлен в полицейский участок Южного Лондона и остается под стражей.

Ранее сообщалось, что в связи с терактом в лондонском метрополитене задержан 18-летний подозреваемый.

Напомним, 15 сентября в Лондоне на станции метро Parsons Green произошел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, который оставили в сумке у дверей вагона.

Стало известно, что сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 29 человек.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Полиция Лондона сообщила, что расследует инцидент как теракт. В Британии объявили высший уровень террористической угрозы.

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