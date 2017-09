В Париже эвакуировали рейс British Airways из соображений безопасности

В аэропорту имени Шарля де Голля в Париже эвакуировали пассажиров рейса British Airways из соображений безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника аэропорта.

Как сообщил чиновник, рейс BA303 должен был лететь в аэропорт Хитроу в Лондоне, однако самолет был эвакуирован.

Чиновник не сообщил подробностей о причинах эвакуации самолета British Airways.

BREAKING British Airways #BA303 to London evacuated at at Paris CDG over 'direct security reasons’ https://t.co/8ciA7tLyHu (pic: @jsa ) pic.twitter.com/19wQgz61AL