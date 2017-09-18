Премьер-министр Сербии впервые приняла участие в гей-прайде

Понедельник, 18 сентября 2017, 08:49

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Премьер министр Сербии Ана Брнабич впервые в истории страны приняла участие в гей-прайде.

Об этом сообщает издание Vecernje Novosti.

"Сербия уважает различия, это то, что сербское правительство хочет донести до граждан страны. Это хорошо, что у нас есть различия", - сказала Брнабич, отметив, что ее правительство не будет толерантна язык ненависти и преступления такого типа.

В гей-прайде, помимо премьера, приняли участие и несколько министров, а также послы и дипломаты многих стран.

Проходил прайд в праздничной атмосфере и завершился без инцидентов.

Как известно, в июне Ана Брнабич стала первым открытым премьером-лесбиянкой на Балканах.