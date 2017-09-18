Найти
АКТУАЛЬНО

Кипр заработал миллиарды, продавая паспорта ЕС богатым украинцам и россиянам – СМИ

В РФ заявляют, что "нет логики" в размещении миротворцев ООН на границе

Трамп передумал выходить из Парижского соглашения, в Белом доме это отрицают - СМИ

В Турции туристический автобус упал в пропасть: 4 погибших, 27 травмированных

Кувейт высылает посла КНДР после встречи эмира страны с Трампом

Порошенко встретится с Трюдо и Фриланд во время визита в Канаду

США не снимут санкции из России за частичное выполнение Минска - Уолкер






Премьер-министр Сербии впервые приняла участие в гей-прайде

Понедельник, 18 сентября 2017, 08:49
фото
Версия для печати Комментарии

Премьер министр Сербии Ана Брнабич впервые в истории страны приняла участие в гей-прайде.

Об этом сообщает издание Vecernje Novosti.

"Сербия уважает различия, это то, что сербское правительство хочет донести до граждан страны. Это хорошо, что у нас есть различия", - сказала Брнабич, отметив, что ее правительство не будет толерантна язык ненависти и преступления такого типа.

 

В гей-прайде, помимо премьера, приняли участие и несколько министров, а также послы и дипломаты многих стран.

Проходил прайд в праздничной атмосфере и завершился без инцидентов.

Как известно, в июне Ана Брнабич стала первым открытым премьером-лесбиянкой на Балканах.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:36
В Британии снизили уровень террористической угрозы
09:13
Генерал НАТО: учения "Запад-2017" напоминают подготовку к большой войне
08:56
Полиция Германии проверяет новый маршрут нелегальной миграции
08:49
фото
Премьер-министр Сербии впервые приняла участие в гей-прайде
08:27
Задержанный по делу теракта в Лондоне оказался беженцем из Ирака – СМИ
08:12
Кипр заработал миллиарды, продавая паспорта ЕС богатым украинцам и россиянам – СМИ
07:47
Глава МИД Германии призвал Россию, США и Китай к переговорам с КНДР
07:40
Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и реализацию Минских соглашений
17:51
Меркель обещает ограничить торговлю с Турцией из-за арестов немецких граждан
17:33
Во Франции четырех туристок из США облили кислотой
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

Новая ступень или евроинтеграционный тупик: нужен ли Украине таможенный союз с ЕС

Ради углубления торговых отношений с ЕС Украине придется пожертвовать свободной торговлей с большинством государств СНГ и одновременно открыть свои рынки для импорта из ряда других стран. При каких условиях такие уступки будут выгодными Украине? И готов ли ЕС к таким изменениям? (укр.)

Narodowy Bank Polski

Больше молодежи и выше зарплаты: в Польше опубликовали данные об украинских работниках

В Национальном банке Польши считают украинских работников весомым фактором влияния как на рынок труда, так и на платежный баланс и темпы инфляции. Именно поэтому центробанк подготовил исследование об украинских трудовых мигрантах: сколько они получают, сколько тратят и где работают.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  