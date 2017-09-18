Премьер-министр Сербии впервые приняла участие в гей-прайде

Премьер министр Сербии Ана Брнабич впервые в истории страны приняла участие в гей-прайде.
Об этом сообщает издание Vecernje Novosti.
"Сербия уважает различия, это то, что сербское правительство хочет донести до граждан страны. Это хорошо, что у нас есть различия", - сказала Брнабич, отметив, что ее правительство не будет толерантна язык ненависти и преступления такого типа.
В гей-прайде, помимо премьера, приняли участие и несколько министров, а также послы и дипломаты многих стран.
Проходил прайд в праздничной атмосфере и завершился без инцидентов.
Как известно, в июне Ана Брнабич стала первым открытым премьером-лесбиянкой на Балканах.