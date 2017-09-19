Адвокат Трампа даст показания в Сенате по делу о вмешательстве РФ в выборы

Вторник, 19 сентября 2017, 09:22

Юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн даст показания в сенатском комитете по разведке.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Сам Коэн подтвердил информацию о том, что даст показания во вторник.

Ранее Коэн заявлял, что получил повестку от одного из комитетов Конгресса, расследующих обнаружены разведслужбами США попытки России повлиять на исход президентских выборов в интересах Трампа и призванных ответить на вопрос, были ли представители предвыборного штаба Трампа связаны с Россией.

Коэн, адвокат Трампа - один из первых близких сотрудников президента, вызванных в Конгресс для дачи показаний. Члены комитетов Сената и Палаты представителей, осуществляющих расследование, заявили, что, как они предполагают, будут вызывать и других.

Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, уже дал показания в юридическом комитете Сената в начале этого месяца.