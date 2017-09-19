В Минобороны РФ объяснили, почему российские самолеты нарушили воздушное пространство Литвы

Вторник, 19 сентября 2017, 12:41

Два российских военно-транспортных самолета "Ил-76" залетели в воздушное пространство Литвы, так как летчики облетали грозовой фронт, который "угрожал безопасности самолетов и экипажей".

Так в Минобороны РФ объяснили нарушение воздушного пространства балтийской страны российскими самолетами 16 сентября, сообщает ТАСС.

В российском Минобороны утверждают, что летчики получили на это разрешение диспетчера в Вильнюсе, а заявления о сознательном нарушении воздушного пространства назвали политизированными.

Литовские власти утверждают, что самолеты провели в воздушном пространстве страны около двух минут. В связи с этим российскому послу в Вильнюсе вручили "соответствующую ноту об инциденте".

"Расцениваем претензии литовской стороны о якобы умышленном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учений "Запад-2017" как политизированные и не соответствующие действительности", - добавили в российском ведомстве.