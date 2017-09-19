Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании

Вторник, 19 сентября 2017, 15:55

Парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, подчеркнув, что он грубо нарушает права венгров в Закарпатье.

Об этом сообщает Magyar Nemzet

В резолюции депутаты призвали Украину уважать основные европейские ценности - демократию и верховенство права - и не допустить вступления в силу этого закона.

Депутаты отметили, что украинский закон об образовании серьезно нарушает право венгров Закарпатья на образование их родном языке, а также противоречит ряду международных документов, в частности Копенгагенскому документу и Парижской хартии ОБСЕ, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, договора об основах добрососедства и сотрудничества и другим.

Как утверждает резолюция, образовательный закон нарушает и Конституцию Украины, согласно которой принятие новых законов или внесение поправок в действующие законы не должно ограничивать имеющиеся права. Кроме того, Основной закон Украины запрещает этническую и языковую дискриминацию, указывают венгерские депутаты.

Также парламент призвал международное сообщество осудить закон.

Депутаты обратились к правительству Венгрии с просьбой принять все необходимые меры, чтобы закон не начал действовать, и регулярно информировать по этому вопросу парламентские комитеты.

Напомним, Венгрия пожаловалась на Украину в ОБСЕ, ООН и Евросоюз из-за нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, ограничивает права венгерского меньшинства.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте на ЕвроПравде: "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".