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Шредер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава России

Среда, 20 сентября 2017, 14:33
Версия для печати Комментарии

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер убежден, что ни один российский президент в будущем не выведет Крым из состава России.

Об этом он заявил в интервью журналу Stern, выдержки из которого опубликованы на сайте издания.

Герхард Шредер предостерег перед возможным риском "отчуждения" между Россией и Германией.

"Из-за нашей общей истории многие россияне разочарованы немецким отношением, особенно из-за политики санкций", - сказал он.

По его словам, "Крым был частью России с 18 века".

 "Я предрекаю, что ни один президент России вновь не выведет Крым из состава страны", - заявил Шредер.

Он добавил, что в отношениях с Россией Германии "не следует руководствоваться интересами США, поскольку Соединенные Штаты не заинтересованы в сильной России".

В разговоре Шредер рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным, отметив, что они - друзья.

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