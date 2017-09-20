Парламент Румынии одобрил декларацию в связи с украинским образовательным законом

Среда, 20 сентября 2017, 15:14

Румынский парламент в среду принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине, после принятия Верховной Радой закона "Об образовании".

За принятие декларации депутаты обеих палат парламента проголосовали единогласно, сообщает "Укринформ".

"Парламент призывает к скорейшему урегулированию создавшейся ситуации, в духе сотрудничества и конструктивного диалога и с соблюдением европейских стандартов в области защиты национальных меньшинств, а также положений многосторонних и двусторонних соглашений, частью которых является Украина", - говорится в декларации.

Согласно документу, румынские парламентарии "с беспокойством и особым вниманием" следят за развитием событий после принятия Верховной Радой закона "Об образовании", который "ограничивает право на образование на родном языке для этнических румын, проживающих в Украине, что вызывает глубокое беспокойство в Румынии ".

Парламент Румынии обращает также внимание на то, что "европейские стандарты защиты национальных меньшинств, в частности, около 400 тысяч румын, проживающих в Украине, является фундаментом демократических преобразований, без которого невозможно продвигаться по пути европейской интеграции".

Отмечается также, что в ближайшее время в Украину прибудет группа румынских парламентариев, которая обсудит пути урегулирования ситуации с властями Украины.

"Парламент Румынии подтверждает поддержку европейского курса Украины и выражает надежду, что в этом процессе будут соблюдены все международные стандарты защиты национальных меньшинств", - заключается в документе.

Глава МИД Украины Павел Климкин 19 сентября заверил Румынию, что образовательный закон поможет меньшинствам самореализоваться.

Напомним, накануне венгерский парламент единогласно осудил украинский закон об образовании.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте на сайте "ЕвроПравды": "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".