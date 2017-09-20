РФ использует оккупированный Крым как форпост для своих действий в Сирии - Порошенко

Среда, 20 сентября 2017, 20:27

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия использует оккупированный Крым как военный форпост для проектирования своей военной силы в Сирии.

Об этом Порошенко заявил во время своего выступления на Генассамблее ООН в среду в Нью-Йорке.

"Что привлекает наше особое внимание в контексте этого кровавого конфликта (в Сирии - Ред.), то это - использование Россией оккупированного Крыма как военного форпоста для проектирования военной силы в Сирии.

В то время, как там идет война, большое количество российского военного оборудования перевозится в Сирию кораблями, которые базируются в портах Крыма", - заявил Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия, которая является постоянным членом Совбеза ООН и должна вносить свой вклад в международную безопасность, является самой большой угрозой международной безопасности.