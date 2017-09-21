Минобразования Сербии подписало соглашение с "Артеком", что находится в аннексированном Крыму

Четверг, 21 сентября 2017, 08:56

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В Белграде Министерство образования, науки и технологического развития Сербии и международный детский центр "Артек", что находится в анкесованому Крыму, подписали соглашение, в рамках которого сербские педагоги и студенты будут заниматься волонтерством на полуострове.

Об этом сообщается на сайте международного детского центра "Артек".

Сообщается, что соглашение было подписано 20 сентября директором центра "Артек" Алексеем Каспржака и заместителем министра образования, науки и технологического развития Сербии Александром Пайичем.

В рамках соглашения, студенты и педагоги из Сербии, которые изучают или преподают русский язык, смогут приезжать в "Артек" для волонтерства.

Фото с сайта artek.org

Ранее сообщалось, что следующей весной в оккупированный Крым приедут 50 депутатов, бизнесменов и общественных деятелей из Австрии и Германии.