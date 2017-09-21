Следователи Сената США вызвали на допрос руководство Twitter из-за пропаганды РФ

Четверг, 21 сентября 2017, 11:19

Компания Twitter сообщила о запланированной встрече с Комитетом по разведке Сената США, который расследует вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году.

Об этом сообщает The Associated Press.

В своем заявлении компания сообщила, что ее представители встретятся с сотрудниками Комитета по разведке Сената США на следующей неделе.

Агентство напоминает, что Комитет внимательно изучает распространение фейковых новостей и пропаганды в социальных сетях на время выборов.

Уже состоялась встреча с представителями компании Facebook.

Сообщается, что топ-демократ в Комитете, сенатор Марк Уорнер из Вирджинии, сказал, что он хочет также допросить Twitter, и узнать больше об использовании поддельных учетных записей и сети ботов для распространения дезинформации.

Ранее в Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", известных своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.