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МИД Франции обратился к прокурору из-за "представительства ДНР" в Марселе

Четверг, 21 сентября 2017, 17:21
Версия для печати Комментарии

Министерство Европы и иностранных дел Франции обратилось к прокурору страны в связи с открытием так называемого "представительства ДНР" в Марселе 25 сентября.

Об этом во время брифинга 21 сентября сообщил заместитель пресс-секретаря министерства, сообщает сайт посольства Франции в Украине.

Он сообщил, что так называемый "Представительский центр во Франции Донецкой Народной Республики" зарегистрирован в статусе общественного объединения в соответствии с законом 1901 года, что не требует предварительного разрешения.

"Французские власти официально не признают этого объединения, которое не имеет дипломатического статуса и не может обрести связанных с ним привилегий и иммунитетов", - отметил представитель министерства.

В министерстве подчеркнули, что Франция сохраняет преданность территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полному восстановлению ее государственного суверенитета.

"Франция не признает сепаратистских образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с которыми мы не имеем отношений. Учитывая, что цель объединения незаконна, Министерство Европы и иностранных дел направило соответствующую информацию прокурору Республики", - сообщил чиновник.

Как ранее сообщала "Европейская правда", в июне региональный французский политик Юбер Файяр из департамента Буш-дю-Рон провозгласил себя "почетным консулом Донецкой народной республики" во Франции.

Файяр вместе с группой других местных французских политиков летом посещал Донецк, а перед перед визитом в "ДНР" побывал в Москве в Госдуме РФ, где встречался с бывшим "прокурором" Крыма Натальей Поклонской.

Посольство Франции в Украине заявляло, что Франция никогда не признавала так называемую "ДНР" и не имеет двусторонних контактов с псевдореспубликой.

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