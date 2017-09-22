По меньшей мере 20 украинцев в 2016 году купили гражданство Кипра – СМИ

Пятница, 22 сентября 2017, 11:23

По меньшей мере 20 украинцев в 2016 году купили гражданство Кипра и получили паспорт ЕС.

Об этом сообщила одна из авторов расследования о приобретении гражданства в ЕС за деньги, журналист-фрилансер из Италии Сара Фаролфи, в интервью Deutsche Welle.

Имена владельцев европейских паспортов из Украины журналистка пока не называет, поскольку готовит в ближайшее время серию разоблачительных публикаций.

"Среди этих имен есть противоречивые фигуры. Их не так много, как среди россиян в списке, но они есть", - рассказывает Сара Фаролфи.

По ее словам, среди 300 фамилий, которые в прошлом году купили гражданство Кипра, больше ста являются гражданами России.

По словам журналистки, россияне занимают первое место по чисельнисти купленных паспортов ЕС в прошлом году. На втором месте - украинцы.

По данным Фаролфи, еще десять украинцев купили в прошлом году за полмиллиона евро так называемую "золотую визу" в Португалии. Виза дает разрешение на проживание и работу в стране минимум на 6 лет, а впоследствии и право на натурализацию.

Фаролфи добавляет, что к ней попали не все списки граждан за пределами ЕС, которые купили европейские паспорта. Поэтому она убеждена, что имен из России и Украины может быть гораздо больше.

По данным кипрских властей, за четыре года работы программы натурализации за деньги было продано 1300 паспортов.

Ранее в одной из статей, опубликованных The Guardian, журналисты уже называли имена украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые также приобрели гражданство ЕС, инвестировав в Кипр.

Как ранее сообщалось, Кипр заработал миллиарды, продавая паспорта ЕС богатым украинском и россиянам.