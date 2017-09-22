Найти
АКТУАЛЬНО

Facebook помогает Германии избежать возможного вмешательства России в выборы

Австралия на три года продлила санкции против России

Facebook передаст Конгрессу США данные о покупке россиянами политрекламы

Президент Румынии отменил визит в Украину из-за нового закона об образовании

Совет Европы анонсировал визит Порошенко, Киев пока не подтверждает

Порошенко: США полностью поддерживают позицию Украины по миротворцах

МИД Франции обратился к прокурору из-за "представительства ДНР" в Марселе






По меньшей мере 20 украинцев в 2016 году купили гражданство Кипра – СМИ

Пятница, 22 сентября 2017, 11:23
Версия для печати Комментарии

По меньшей мере 20 украинцев в 2016 году купили гражданство Кипра и получили паспорт ЕС.

Об этом сообщила одна из авторов расследования о приобретении гражданства в ЕС за деньги, журналист-фрилансер из Италии Сара Фаролфи, в интервью Deutsche Welle.

Имена владельцев европейских паспортов из Украины журналистка пока не называет, поскольку готовит в ближайшее время серию разоблачительных публикаций.

"Среди этих имен есть противоречивые фигуры. Их не так много, как среди россиян в списке, но они есть", - рассказывает Сара Фаролфи.

По ее словам, среди 300 фамилий, которые в прошлом году купили гражданство Кипра, больше ста являются гражданами России.

По словам журналистки, россияне занимают первое место по чисельнисти купленных паспортов ЕС в прошлом году. На втором месте - украинцы.

По данным Фаролфи, еще десять украинцев купили в прошлом году за полмиллиона евро так называемую "золотую визу" в Португалии. Виза дает разрешение на проживание и работу в стране минимум на 6 лет, а впоследствии и право на натурализацию.

Фаролфи добавляет, что к ней попали не все списки граждан за пределами ЕС, которые купили европейские паспорта. Поэтому она убеждена, что имен из России и Украины может быть гораздо больше.

 По данным кипрских властей, за четыре года работы программы натурализации за деньги было продано 1300 паспортов.

Ранее в одной из статей, опубликованных The Guardian, журналисты уже называли имена украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые также приобрели гражданство ЕС, инвестировав в Кипр.

Как ранее сообщалось, Кипр заработал миллиарды, продавая паспорта ЕС богатым украинском и россиянам.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:30
Право экспорта в ЕС получили уже 287 украинских предприятий
11:23
По меньшей мере 20 украинцев в 2016 году купили гражданство Кипра – СМИ
11:13
Президент Ирана заявил, что страна укрепит свои ракетные возможности
11:04
Взрыв в лондонском метро мог иметь значительно худшие последствия - полиция
10:48
Facebook помогает Германии избежать возможного вмешательства России в выборы
10:35
Австралия на три года продлила санкции против России
10:26
Трамп похвалил Эрдогана, который "руководит очень сложной частью мира"
10:04
В Испании задержали нового подозреваемого в терактах в Барселоне и Камбрильсе
09:58
Facebook передаст Конгрессу США данные о покупке россиянами политрекламы
09:38
ЕС выделит Молдове 5,5 млн евро на проекты в рамках Соглашения об ассоциации
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анатолий Марциновский, Европейская правда

Техосмотр как новое условие въезда в ЕС: официальное заявление, которое оказалась неправдой

ЕС официально опроверг существование требований о пересечении границы с талоном техосмотра, поэтому от министерства нужно ждать не так объяснений, как извинений за распространение недостоверной информации. Это не первый случай появления ложной информации под лозунгами выполнения Соглашения об ассоциации.

Виктор Савинок, для Европейской правды

Меркеть бьется за Восток: что способно изменить результаты немецких выборов

Восточные немцы чувствуют, что они недостаточно представлены во власти. Этим недовольством пытаются воспользоваться популисты из AfD... Тревожным звонком для Меркель стали проблемы с ее избирательной кампанией именно в Восточной Германии...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  