В Сирии погиб капитан Главного разведывательного управления РФ

Пятница, 22 сентября 2017, 14:44

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В Сирии погиб капитан Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Курбан Касумов.

Об этом сообщила группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team.

Известно, что Касумов погиб 2 августа, но информацию об этом появилась 21 сентября. Минобороны РФ официально о гибели не сообщало.

Группа расследователей показала фотографии с памятником на могиле Касумову. На нем изображены медали погибшего, но одной из нихй написано "За освобождение Пальмиры". На обратной стороне надгробия изображен бой за город.

В Сирии 2 августа погиб капитан Курбан Касумов, служивший в спецназе ГРУ. Минобороны о его гибели не сообщало.https://t.co/U0Vm9EqkYy pic.twitter.com/BSTXFscdy0 — CIT (@CITeam_ru) 22 вересня 2017 р.

Касумов служил в спецназе ГРУ РФ войсковой части 21208 в Тольятти. По информации расследователей, он находился в третьей командировке в Сирии. Он погиб в результате минометного обстрела со стороны террористической организации "Исламское государство".

Напомним, 21 сентября стало известно о гибели в Сирии другого российского военного Владимира Тарасюка. По официальным данным Минобороны РФ, всего в Сирии погибли 36 россиян.

Агентство Reuters недавно сообщило, что в Сирии в 2017 году погибли по меньшей мере 40 российских военнослужащих и наемников.