Российская пропаганда оправдывает вторжение СССР в Польшу в 1939 году

Суббота, 23 сентября 2017, 13:54

Российская пропагандистская медиагруппа Life опубликовала материал, подробно "обосновывающий", что синхронное с Германией вторжение СССР на территорию Польши не было агрессией.

Текст с названием "Вторжение СССР в Польшу. "Удар в спину" или необходимость?" опубликован в качестве главного материала на сайте Life.ru.

Идея публикации – доказать "ошибочность" общепризнанной позиции о том, что СССР и гитлеровская Германия совместно начали вторую мировую войну, договорившись в акте Молотова-Рибентропа о вторжении в Польшу и о ее разделе.

"Если без гнева и пристрастия рассмотреть события сентября 1939 года, в действиях советского государства обнаруживается вполне чёткая логика", - утверждает издание.

Текст начинается с обвинений в адрес Польши, которая якобы мешала СССР сдерживать агрессию Гитлера против других стран, в том числе Чехословакии. "СССР был готов выступить в защиту Чехословакии. Однако Польша наотрез отказалась пропустить советские войска через свою территорию", - поясняет автор текста.

Нападение же СССР на Польшу в сентябре 1939 года, по их мнению, не было агрессией, поскольку немцы на тот момент уже сломили сопротивление польской армии.

Более того, утверждается, что это нападение (не смотря не то что оно предварительно было согласовано в пакте Молотова-Рибентропа) было разновидностью противодействия Гитлеру со стороны СССР.

"16 сентября немцы вышли к Белостоку, Бресту и Львову. В этот момент в Польшу и вступила Красная армия. Тезис об ударе в спину сражающейся Польше не выдерживает ни малейшей критики: никакой "спины" уже не существовало. Собственно, только факт выдвижения навстречу РККА и остановил немецкие манёвры.

СССР мог ещё глубже продвинуться в Польшу, однако Сталин и Молотов предпочли этого не делать", утверждается в тексте.

Как известно, медиагруппа Life считается одним из ключевих рупоров российской пропагандистской машины.