В МИД Германии готовят предложения о миротворцах, считая их реальными

Суббота, 23 сентября 2017, 15:16

В министерстве иностранных дел Германии считают реальным согласование параметром миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом заявил уполномоченный по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии МИД Германии Андреас Пешке в интервью "Интерфакс-Украина".

Он, в частности, рассказал о начавшемся диалоге с Францией по вопросу подготовки компромиссных предложений.

"Что касается нашего участия... Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с партнерами. Прежде всего, с нашими французскими партнерами потому как мы тесно сотрудничаем в Нормандском формате. Я думаю, что после этого последует обсуждение конечного варианта с украинскими партнерами и российской стороной", - заявил он.

Дипломат не стал прогнозировать, будут ли такие предложения представлены как "франко-немецкие", но отметил, что "в конце концов, это должны быть совместные усилия".

На вопрос о том, возможно ли найти компромисс по мандату такой миссии в ближайшее время, он ответил "Я думаю, да. Это возможно".