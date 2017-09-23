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Последние опросы перед выборами в Германии: ультраправые выходят на третье место

Суббота, 23 сентября 2017, 17:50
Версия для печати Комментарии

Опросы избирателей, проведенные перед голосованием на парламентских выборах в Германии, подтверждают рост популярности пророссийской, крайне правой партии Альтернатива для Германии (АдГ).

Об этом сообщает сервис  Wahlrecht.de, который публикует данные предвыборных социологических исследований.

Так, сейчас доступны данные двух последних опросов, которые были проведены в период между 20 и 22 сентября.

По данным PolitBarometer, которое еженедельно публикует рейтинги немецких политических сил, популярность АдГ среди избирателей выросла с 10% до 11%. Онлайн-опрос INSA/YouGov свидетельствует о росте уровня поддержки АдГ с 11% до 13%.

Оба социологических сервиса утверждают, что немецкие ультраправые – единственная из немецких ключевых партий, которая нарастила поддержку в течение недели.

Как известно, в воскресенье в Германии пройдут парламентские выборы, которые определят нового канцлера и состав правительства этого государства. Об особенностях голосования читайте в статье "Бикини, мигранты и сверхмандаты: как агитируют и голосуют на выборх в Германии"

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