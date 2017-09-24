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Десятки тысяч человек протестовали в Париже против трудовой реформы Макрона

Воскресенье, 24 сентября 2017, 09:31
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Десятки тысяч людей вышли на улицы Парижа в субботу, протестуя против реформы трудового законодательства Франции, введенной президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Le Figaro.

Демонстрацию организовал основной политический противник президента лидер левых Жан-Люк Меланшон.

Организаторы акции заявили, что на улицы французской столицы вышли 150 000 человек, в то же время префектура Парижа заявила о 30 000 участников.

Меланшон заявил, что "марш против социального переворота был успешным, это демонстрация силы против этой власти". Он также заверил, что "процесс борьбы только начинается".

Это третий протест против трудовой реформы, который состоялся во Франции в этом месяце. В четверг примерно 132 000 человек приняли участие в общенациональных протестах, тогда как 12 сентября на улицы вышли более 220 000 демонстрантов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон подписал пять указов, реформирующих Трудовой кодекс, и объявил, что все меры реформы вступят в силу не позднее 1 января 2018 года.

Реформа в трудовой сфере была одним из главных обещаний Макрона во время предвыборной кампании. Он обещал создать рабочие места и сделать страну более конкурентоспособной.

Профсоюзы недовольны реформой и считают, что она проводится в пользу крупных компаний.

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