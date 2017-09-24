Десятки тысяч человек протестовали в Париже против трудовой реформы Макрона

Воскресенье, 24 сентября 2017, 09:31

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Десятки тысяч людей вышли на улицы Парижа в субботу, протестуя против реформы трудового законодательства Франции, введенной президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Le Figaro.

Демонстрацию организовал основной политический противник президента лидер левых Жан-Люк Меланшон.

Организаторы акции заявили, что на улицы французской столицы вышли 150 000 человек, в то же время префектура Парижа заявила о 30 000 участников.

Nous sommes 150 000 rassemblés contre le coup d'État social d'Emmanuel Macron ! Quelle mobilisation ! #JaiBastille pic.twitter.com/0ifjcVz8i3 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 23 вересня 2017 р.

Меланшон заявил, что "марш против социального переворота был успешным, это демонстрация силы против этой власти". Он также заверил, что "процесс борьбы только начинается".

"Résistance !" - arrivée devant le cortège des luttes. Bravo à tous les salariés en lutte pour nos droits ! #JaiBastille #23septembre pic.twitter.com/3ztTdWzNO0 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 23 вересня 2017 р.

Это третий протест против трудовой реформы, который состоялся во Франции в этом месяце. В четверг примерно 132 000 человек приняли участие в общенациональных протестах, тогда как 12 сентября на улицы вышли более 220 000 демонстрантов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон подписал пять указов, реформирующих Трудовой кодекс, и объявил, что все меры реформы вступят в силу не позднее 1 января 2018 года.

Реформа в трудовой сфере была одним из главных обещаний Макрона во время предвыборной кампании. Он обещал создать рабочие места и сделать страну более конкурентоспособной.

Профсоюзы недовольны реформой и считают, что она проводится в пользу крупных компаний.