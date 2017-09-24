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Мадрид берет под контроль полицию Каталонии, чтобы помешать референдуму

Воскресенье, 24 сентября 2017, 10:19
Версия для печати Комментарии

Испанские власти взяли под контроль всю правоохранительную систему Каталонии, чтобы остановить проведение референдума о независимости 1 октября.

Об этом сообщает каталонское издание La Vanguardia.

Мадрид назначил нового руководителя каталонской и испанской полиции в автономном регионе. Им стал полковник Гражданской гвардии Диего Перес де лос Кобос.

Власти в Мадриде обосновала такой шаг необходимостью улучшения координации действий правоохранительных сил. Однако власти Каталонии отказались согласиться с этим, назвав эти действия вмешательством в дела местной полиции.

В регион также направляют тысячи полицейских для недопущения референдума о независимости.

В испанской генпрокуратуре считают, что назначение Кобоса оправдано законом, регулирующим общие операции в автономном регионе. Эта схема работы останется в силе до 1 октября.

Министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн сообщил, что местное правительство отвергает вмешательство в дела региональной полиции.

"Лидер каталонской полиции не будет передавать свои функции", - сказал он.

Пока неясно, как местные власти и полиция могут не выполнить распоряжение Мадрида.

Напомним, на этой неделе Испания взяла на себя контроль над финансами Каталонии, чтобы предотвратить использование средств для проведения референдума о независимости.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство Испании фактически приостановило автономию Каталонии и ввело чрезвычайное положение в регионе.

Как сообщалось, тысячи людей вышли на улицы нескольких городов Каталонии, чтобы выразить поддержку референдума о независимости и требовать освобождения задержанных каталонских чиновников.

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