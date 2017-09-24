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На парламентских выборах в Германии явка выше, чем четыре года назад

Воскресенье, 24 сентября 2017, 16:19
Версия для печати Комментарии

Граждане Германии сегодня активнее голосуют на выборах в Бундестаг, чем четыре года назад.

Об этом свидетельствуют данные по отдельным избирательным комиссиям, сообщает Spiegel.

В самой густонаселенной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия по состоянию на 12:00 проголосовали около 40% избирателей. На выборах 2013 года этот показатель составлял 37%.

Всего здесь голосуют 13,1 миллиона немецких граждан - почти каждый пятый в Германии.

В Берлине, где примерно 2,5 миллиона избирателей, к полудню проголосовали 27,2% избирателей. Это на 0,1 процента выше, чем четыре года назад

В Гамбурге проголосовали 37,4% граждан, на предыдущих выборах этот показатель был на уровне 35,4%. Аналогичная ситуация в Мюнхене - там до полудня на участки пришли 57,1% избирателей, что на 13% больше.

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