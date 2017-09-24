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На митинге против праворадикалов в Берлине – первое задержание

Воскресенье, 24 сентября 2017, 21:59
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В Берлине на стихийном протесте против антифашистов ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдН) произошло первое задержание, между тем, митинги начались также в других городах.

О задержании девушки, принимавшей участие в митинге, сообщает из Берлина корреспондент "Европейской правды".

Неизвестно,  в чем заключаются претензии к ней со стороны полиции, но журналисты слышали звон бутылки, брошенной в сторону медиазоны; вскоре после того полицейские вытащили из толпы одну из участниц протеста.

Стоит отметить также, что митингующие перекрыли половину проезжей части Отто Браун штрассе, расположенной рядом с местом стихийного протеста.

Как сообщалось, на берлинской площади Александерплац, где партия АдН празднует высокий результат на выборах, собрался массовый стихийный митинг, на нем популярны кричалки "AfD – фашисты" и "нацистские свиньи".

Также стихийные демонстраций замечены в других городах, в частности в Кельне.

Как известно, праворадикальная и открыто пророссийская партия Альтернатива для Германии заняла третье место на парламентских выборах в Германии.

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