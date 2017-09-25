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Иракский Курдистан проводит референдум о независимости

Понедельник, 25 сентября 2017, 09:11
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В понедельник началось голосование на референдуме за независимость, организованном региональным правительством Курдистана на севере Ирака.

Об этом сообщает Reuters.

Избирательные участки открылись в 8:00 утра по местному времени и будут работать до 18:00. Окончательные результаты должны быть объявлены в течение 72 часов.

Голосование, на котором, как ожидается, большинство отдадут голоса за независимость, не является обязательным и имеет целью дать лидеру иракских курдов Масуду Барзани мандат на ведение переговоров об отделении региона с Багдадом и соседними государствами.

По данным избирательной комиссии, в Курдистане и других районах, которые контролируют курды на севере Ирака, могут участвовать 5,6 млн человек.

На референдум выносится один вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Курдский регион и курдские районы за пределами региона стали независимым государством?".

Ирак, Иран и Турция выступали против проведения референдума, заявляя, что он может усилить напряженность на Ближнем Востоке.

Иракский премьер-министр отклонил проведение референдума за независимость, назвав его неконституционным.

Большинство курдов живут между Ираном, Ираком, Сирией и Турцией, но только в Ираке они достигли признанной автономии. Иракская курдская нефть экспортируется через Турцию, что является ключевой экономической цепью для региона.

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