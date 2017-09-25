Сопредседатель АдГ отказалась входить во фракцию правых в Бундестаге

Понедельник, 25 сентября 2017, 10:54

Сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Фрауке Петри отказалась входить в состав фракции в Бундестаге.

Об этом она неожиданно объявила сегодня во время пресс-конференции руководства партии, сообщает Spiegel.

Петри, которая получила депутатский мандат по результатам парламентских выборов, сообщила, что "после долгого обдумывания" решила не становиться членом фракции. Сразу после этого она покинула пресс-конференцию.

Сопредседатель партии Йорг Метхен заявил, что для него это неожиданное решение, о котором он не знал. "Это не обсуждалось с нами, мы ничего об этом не знали", - сказал он.

Петри получила депутатский мандат в своем избирательном округе в Саксонии.

Напомним, блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) во главе с Ангелой Меркель выиграл выборы в Германии, но показал значительно худший результат, чем четыре года назад.

Второй стала Социал-демократическая партия с результатом 20,5% голосов. Это - наихудший результат социал-демократов за все время после Второй мировой войны.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" заняла третье место, получив 12,6% голосов. Эта партия впервые попала в Бундестаг.