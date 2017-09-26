В Германии судят местного "лидера ИГИЛ" за вербовку джихадистов

Вторник, 26 сентября 2017, 08:32

В Германии начинается суд над известным местным проповедником Абу Валаа, которого де-факто считают лидером террористической группы "Исламское государство" в ФРГ.

Об этом сообщает AFP.

33-летний Валаа по прозвищу "безликий проповедник" был арестован в ноябре прошлого года из-за подозрений, что он является "центральной фигурой" в процессе подбора боевиков для ИГИЛ в Германии.

Валаа - которого немецкие власти официально назвали как Ахмад Абдулазиз Абдулла А. - предстанет перед судом в северо-немецком городе Целле вместе с четырьмя соучастниками, которых обвиняют в поддержке ИГИЛ.

Его обвиняют в радикализации молодежи и создании сети джихадистов, связанной с терактом на Рождественском рынке в Берлине.

"Пять человек создали панрегиональнюу салафитско-джихадистскую сеть, в которой Валаа взял на себя ведущую роль представителя так называемого "Исламского государства" в Германии. Целью сети было отправить людей к ИГИЛ в Сирию или Ирак", - заявили прокуроры.

Ожидается, что суд продлится до начала 2018 года. Проповеднику грозит до 10 лет лишения свободы, если его признают виновным.