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Шотландия поддерживает референдум о независимости Каталонии

Вторник, 26 сентября 2017, 09:33
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Шотландские политики выступили с поддержкой референдума о независимости Каталонии и даже намерены поехать в испанскую автономию для оказания помощи местным политикам.

Об этом сообщает Euractiv.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выразила свою обеспокоенность ситуацией и призвала к диалогу во время дебатов в парламенте.

"Право на самоопределение является важным международным принципом, и я очень надеюсь, что это право будут соблюдать", - заявила Стерджен.

Лидер молодежного крыла Шотландской национальной партии Рори Стиль сообщил, что с группой из 20 человек отправляется в Каталонию.

"Мы поддерживаем каталонцев. Мы в основном собираемся узнать больше о них, обменяться опытом", - сказал он.

Еще одна делегация политиков и писателей планирует принять участие в голосовании 1 октября в качестве наблюдателей.

Референдум в Каталонии поддерживают не только шотландские националисты. Открытое письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою подписали десятки шотландских законодателей, включая выступавших против шотландской независимости.

В письме они называют действия испанских властей "отнюдь не демократическими".

Как известно, в 2014 году Шотландия провела референдум о независимости от Великобритании, на котором 55% проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

Напомним, испанские власти взяли под контроль всю правоохранительную систему Каталонии, чтобы остановить проведение референдума о независимости 1 октября.

На этой неделе Испания также взяла на себя контроль над финансами Каталонии, чтобы предотвратить использование средств для проведения референдума.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство Испании фактически приостановило автономию Каталонии и ввело чрезвычайное положение в регионе.

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