РФ обвинила США в гибели своего генерала в Сирии, Госдеп - отрицает

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии стала результатом двуличной политики США, проводимой в этой стране.

Об этом сообщает ТАСС.

"Трагедия, свидетелями которой мы стали, гибель российского командира - это та цена, плата кровью за это двуличие американской политики (в борьбе с терроризмом)", - сказал Рябков.

Российский генерал-лейтенант Асапова погиб у сирийского города Дейр-эз-Зор в результате минометного обстрела со стороны террористов "Исламского государства".

В Минобороны РФ заявили, что Асапов находился в командном пункте сирийских войск, "оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт в Twitter написала, что американская сторона никоим образом не причастна к гибели Асапова.

Claims that US supports ISIS or complicit in Russian commander death has no basis in fact. US/Coalition has one objective: defeat of ISIS