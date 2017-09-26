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РФ обвинила США в гибели своего генерала в Сирии, Госдеп - отрицает

Вторник, 26 сентября 2017, 10:08
Версия для печати Комментарии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии стала результатом двуличной политики США, проводимой в этой стране.

Об этом сообщает ТАСС.

"Трагедия, свидетелями которой мы стали, гибель российского командира - это та цена, плата кровью за это двуличие американской политики (в борьбе с терроризмом)", - сказал Рябков.

Российский генерал-лейтенант Асапова погиб у сирийского города Дейр-эз-Зор в результате минометного обстрела со стороны террористов "Исламского государства".

В Минобороны РФ заявили, что Асапов находился в командном пункте сирийских войск, "оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт в Twitter написала, что американская сторона никоим образом не причастна к гибели Асапова.

"Обвинения, что США поддерживают ИГИЛ и причастны к гибели российского командующего, не имеют под собой оснований. Коалиция во главе с США имеет одну цель: победить ИГИЛ", - написала Науерт.

"Мы продолжим взаимодействие с Россией для предотвращения конфликтов в Сирии, однако сделанные российскими чиновниками комментарии не соответствуют действительности и не являются полезными", - добавила она.

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