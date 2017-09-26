США хотят дипломатического решения ядерного кризиса с КНДР – глава Пентагона

Вторник, 26 сентября 2017, 12:57

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты хотят дипломатического решения ядерного кризиса с Северной Кореей.

Об этом Мэттис заявил во время своего визита в Нью-Дели после переговоров с индийским коллегой, сообщает AFP.

"Мы способны сдерживать опасные угрозы Северной Кореи, но мы также поддерживаем наших дипломатов таким образом, чтобы держать ситуацию как можно дольше в дипломатической сфере", - сказал он.

"Это наша цель – решить его (ядерный кризис. - Ред.) дипломатическим путем, и я верю, что президент Трамп очень четко высказался по данному вопросу", - сказал глава оборонного ведомства США.

Мэттис добавил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на руководство КНДР с помощью дипломатических каналов.

Напомним, накануне глава МИД Северной Кореи заявил, что твит Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне является объявлением войны против его страны со стороны Соединенных Штатов.

Белый дом отверг заявления Северной Кореи, которая обвинила Вашингтон в объявления войны через записи Дональда Трампа в Twitter.

Администрация Трампа, комментируя твиты, подчеркнула, что США не стремятся свергнуть правительство Северной Кореи.